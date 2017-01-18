Лже-целитель из Башкирии насмерть залечил своего пациента

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В зале суда его освободили по амнистии.

Фото: youtube.com

Житель Башкирии слесарь Равиль Фаткуллин в 2016 году решил стать целителем и прославился на всю страну. К нему на прием в городе Октябрьский пришел 33-летний житель Татарстана, которого горе-целитель решил вылечить от алкоголизма с помощью кровоспускания. Фаткуллин сделал на теле пациента 43 пореза. Вечером в тот же день житель Татарстана вернулся домой в село Пестрецы и там умер от кровопотери.

По информации программы «Осторожно мошенники» телеканала ТВЦ, в суде так называемого целителя выпустили по амнистии. По мнению родственников погибшего, результатом смерти их родственника стало не кровоспускание, а порча. Подробности смотрите на видео.