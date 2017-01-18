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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Ресторан «Alpenhof», в котором уфимцы подхватили сальмонеллу, проиграл первые дела

Константин КЛИМОВ // 18.01.2017
Уфимский ресторанный комплекс «Alpenhof» выплатит трём пострадавшим 150 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, суд Советского района Уфы рассмотрел первые иски от отравившихся в ресторане «Alpenhof» в августе прошлого года. Суд постановил выплатить двум отравившимся по 40 тысяч рублей, а в пользу трёхлетней девочки - 70 тысяч.

Напомним, что в августе 2016 года после посещения ресторана «Alpenhof» в больницы города обратились несколько десятков человек, большинству из них поставили диагноз "сальмонеллёз". Часть пострадавших были гостями на свадьбе уфимки Марины Ильинской.

- С нашим делом до сих пор разбирается прокуратура, мы ещё не подавали иск в суд. - рассказала Марина Ильинская. - Что же касается ресторана, то им мы отправили претензию ещё в октябре заказным письмом, квитанция о получении пришла, а вот руководство ресторана продолжает нас игнорировать. 

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