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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Ресторан «Alpenhof», в котором уфимцы подхватили сальмонеллу, проиграл первые дела// 18.01.2017
Уфимский ресторанный комплекс «Alpenhof» выплатит трём пострадавшим 150 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, суд Советского района Уфы рассмотрел первые иски от отравившихся в ресторане «Alpenhof» в августе прошлого года. Суд постановил выплатить двум отравившимся по 40 тысяч рублей, а в пользу трёхлетней девочки - 70 тысяч.
Напомним, что в августе 2016 года после посещения ресторана «Alpenhof» в больницы города обратились несколько десятков человек, большинству из них поставили диагноз "сальмонеллёз". Часть пострадавших были гостями на свадьбе уфимки Марины Ильинской.
- С нашим делом до сих пор разбирается прокуратура, мы ещё не подавали иск в суд. - рассказала Марина Ильинская. - Что же касается ресторана, то им мы отправили претензию ещё в октябре заказным письмом, квитанция о получении пришла, а вот руководство ресторана продолжает нас игнорировать.
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