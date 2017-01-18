В Башкирии водитель иномарки спровоцировал ДТП, один человек погиб

Константин КЛИМОВ

Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 17 января около семи часов вечера, на трассе Уфа-Оренбург произошла авария с участием трёх автомобилей.

По предварительным данным водитель «Hyundai Solaris» «догнал» едущую впереди «Калину», та в свою очередь врезалась в попутный ВАЗ 21099. В результате аварии водитель «Калины» получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу, а вот его пассажирке повезло меньше, она от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По одной из версий причиной аварии стала плохая видимость из-за густого тумана.