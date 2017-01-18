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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии водитель BMW насмерть сбил пешехода

Константин КЛИМОВ // 18.01.2017
Наезд произошёл сегодня в шесть утра в Куюргазинском районе Башкирии.

В селе Ермолаево Куюргазинского района водитель BMW сбил пешехода, сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. От полученных травм 60-летний мужчина скончался до приезда врачей.

Установлено, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, оперативные мероприятия продолжаются. 

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