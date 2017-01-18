Башкирские таможенники изъяли транзитные BMW X5

Константин КЛИМОВ

Автомобили должны были покинуть Россию, но были проданы.

Таможенная служба, управление уголовного розыска МВД РБ и ГИБДД провели совместную операцию по поиску и задержанию автомобилей BMW X5. Как установили таможенники, машины были ввезены в Россию и должны были покинуть пределы страны, но были проданы местным жителям.

– Иностранные граждане могут бесплатно ввозить на территорию Таможенного союза автомобили для личного пользования, зарегистрированные за пределами России, на срок своего пребывания, но не более чем на один год. Однако согласно пункту 3 статьи 358 Таможенного кодекса передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезёнными товарами другому лицу допускается только при условии их декларирования и уплаты таможенных платежей, – пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товара Башкортостанской таможни Руслан Метелев.

Сейчас изъятые автомобили находятся на временном хранении у ведомства, они будут возвращены владельцам только после уплаты таможенных платежей и пени к ним, общая сумма задолженности уже превысила 1,7 миллиона рублей.

Всего же за последние три года сотрудники таможни задержали в Башкирии более сотни автомобилей, ввезённых в страну без уплаты пошлин.