ГИБДД Башкирии опубликовала видеозаписи самых резонансных аварий 2016 года

18.01.2017

В Башкирии водитель BMW насмерть сбил пешехода Наезд произошёл сегодня в шесть утра в Куюргазинском районе Башкирии.

16.01.2017

В Уфе мужчина инсценировал самоубийство друга В ходе совместного застолья один из собутыльников ранил своего друга ножом, а затем пустил следствие по ложному следу.