В Башкирии задержали «липовых» социальных работников

Возбуждено уголовное дело.

В Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении трех жительниц села Нижнетроицкое, которые похитили у пенсионерки деньги, - сообщает МВД по РБ.

В полицию обратилась 88-летняя жительница села. Она рассказала, что днем у ней в квартиру трое односельчан. Женщины представились социальными работниками, проверяющие правильность зачисления коммунальных услуг пенсионерам. Бабушка пригласила их в дом. Пока двое из них беседовали с хозяйкой квартиры, третья - незаметно залезла в сумку пенсионерки и вытащила оттуда девять тысяч рублей. После этого «липовые» соцработники ушли.

- Но пенсионерка, после ухода незваных посетителей, все-таки решила проверить свои сбережения и к своему удивлению их не обнаружила. Хозяйка украденного имущества сразу обратилась с заявлением в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемых и задержали их, - следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».