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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии 77-летний дедушка убил своего соседа

Ольга КОРЗИК // 17.12.2016
Соседи не поделили границы земельных участков.

Фото: Кристина Дейнеко

Белорецкая межрайонная прокуратура направила в районный  суд уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя Михаила Пчелякова. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Следствие считает, что в мае этого года между Пчеляковым и его соседом возник спор о границах их земельных участков. Когда аргументы закончились, в дело пошли кулаки. В драке потерпевший нанес Пчелякову удары по различным частям тела.

- Пчеляков забежал в дом, где взял незаконно приобретенный обрез охотничьего ружья и произвел выстрел в область головы и груди потерпевшего, который от полученного ранения скончался на месте происшествия, при этом также угрожал убийством супруге потерпевшего, - следует из сообщения районной прокуратуры.

Своей вины в совершении преступления он не признал. 

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