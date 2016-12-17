|
17 декабря, суббота
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 77-летний дедушка убил своего соседа// 17.12.2016
Соседи не поделили границы земельных участков.
Фото: Кристина Дейнеко
Белорецкая межрайонная прокуратура направила в районный суд уголовное дело в отношении 77-летнего местного жителя Михаила Пчелякова. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Следствие считает, что в мае этого года между Пчеляковым и его соседом возник спор о границах их земельных участков. Когда аргументы закончились, в дело пошли кулаки. В драке потерпевший нанес Пчелякову удары по различным частям тела.
- Пчеляков забежал в дом, где взял незаконно приобретенный обрез охотничьего ружья и произвел выстрел в область головы и груди потерпевшего, который от полученного ранения скончался на месте происшествия, при этом также угрожал убийством супруге потерпевшего, - следует из сообщения районной прокуратуры.
Своей вины в совершении преступления он не признал.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 77-летний дедушка убил своего соседа
17.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались девять жилых домов
17.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы просят главу республики восстановить «Доходный дом Кочкина»
16.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе может появиться свой городской зоопарк
16.12.2016 // СЕГО ДНЯ
«Башнефть» избрала новый состав совета директоров
16.12.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Башкирии от «Башнефти» в этом году получил более 37 миллиардов
16.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Росреестр по Башкирии: сбоев в работе регистрирующего органа нет
16.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе жители Зеленой рощи протестуют против строительства «Пятерочки»
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте