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17 ноября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пожар унёс жизни трёх человек, ещё один в больнице// 17.11.2016
Следователи начали проверку по факту гибели трёх человек в Башкирии
Пожар произошёл сегодня утром в Кушнаренковском районе Башкирии, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены тела трёх человек.
По предварительной версии, озвученной в пресс-службе следственного комитета, погибшими являются 66 и 72-летние хозяева дома и их 37-летний сосед. 45-летний сын погибших, тоже проживавший в доме доставлен в больницу с многочисленными ожогами.
- Вероятная причина пожара – нарушение правил пользования печным отоплением, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.
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