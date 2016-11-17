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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии пожар унёс жизни трёх человек, ещё один в больнице

Константин КЛИМОВ // 17.11.2016
Следователи начали проверку по факту гибели трёх человек в Башкирии

Пожар произошёл сегодня утром в Кушнаренковском районе Башкирии, после того как пожарные потушили огонь, были обнаружены тела трёх человек.

По предварительной версии, озвученной в пресс-службе следственного комитета, погибшими являются 66 и 72-летние хозяева дома и их 37-летний сосед. 45-летний сын погибших, тоже проживавший в доме доставлен в больницу с многочисленными ожогами.

- Вероятная причина пожара – нарушение правил пользования печным отоплением, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

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