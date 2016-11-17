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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура Башкирии наказала четыре ведомства за трюки с землей// 17.11.2016
Объектом внимания прокуроров стали Минземимущество Башкирии, Росреестр, Росимущество и Россельхознадзор.
Прокуратура Башкирии провела масштабную проверку в ведомствах, связанных с оборотом сельскохозяйственных земель. Результаты проверки показали, что почти все имеющие отношение к сельхозземлям ведомства нарушают законы.
Приведём лишь несколько фактов. Минземимущество допускало незаконные отказы в предоставлении участков предпринимателям, ссылаясь на предстоящие торги, но как выявили прокуроры, никаких аукционов не планировалось.
Специалисты территориального управления Росимущества ненадлежащим образом исполняли свои функции, в результате их бездействия на федеральных землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства, были построены санаторий и дороги.
Росреестр, который регистрирует все сделки с недвижимостью, допустил несколько нарушений и зарегистрировал права собственности на участки третьим лицам. При этом право, закреплённое законом за правительством Башкирии о преимущественном выкупе соблюдено не было, Минземимущество даже не уведомили о готовящейся сделке.
В свою очередь Россельхознадзор неправильно проводил проверки аграриев, заранее не уведомляя о них, и не внося информацию о проверках в акты и единую базу проверок.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в отношении руководителей всех перечисленных ведомств вынесены предписания об устранении нарушений. А сотрудник Россельхознадзора стал фигурантом административного дела за нарушение статьи 13.27 КоАП (Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов в сети «Интернет»), ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
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