В Башкирии осуждён коммерсант за подделку молочной продукции известного бренда

Константин КЛИМОВ

Мужчина распечатывал на принтере этикетки и упаковывал в них контрафактную продукцию.

На протяжении девяти месяцев 29-летний Марат Ахметов водил за нос владельцев магазинов в Учалинском районе Башкирии. Схема была проста: покупая спред (смесь растительных и молочных жиров), он упаковывал его в распечатанные на принтере обёртки масла «Крестьянское» Дюртюлинского комбината молочных продуктов.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, задержать дельца удалось после проведения контрольной закупки 20 килограммов контрафакта. После экспертизы выяснилось, что товар не только не имел никакого отношения к продукции дюртюлинского комбината, но и не соответствовал ГОСТу и мог быть опасен для здоровья. За девять месяцев он причинил ущерб комбинату на 200 тысяч рублей.

Суд приговорил Марата Ахметова к штрафу в 100 тысяч рублей.