|
17 октября, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело из-за смерти рабочего в траншее// 17.10.2016
Он работал в бригаде по ремонту канализации в Мелеузе.
Фото: Кристина Дейнеко
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.
ЧП произошло 6 октября в Мелеузе. По версии следствия, утром в этот день бригада ПАО «Водоканал» ремонтировала канализацию на улице Матросова. Слесарь спустился на дно траншеи и в этот момент с неукрепленного края траншеи сошел грунт, в результате чего мужчина погиб на месте от последствий полученных травм.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению, - сообщили в следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
17.10.2016 // ФОТОФАКТ
Уфа - благоустроенный город, но с бараками
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе
17.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
17.10.2016 // МОЛНИЯ
Смертник подорвал себя в Абхазии
17.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте