17 октября, понедельник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии возбудили дело из-за смерти рабочего в траншее

Разиф АБДУЛЛИН // 17.10.2016
Он работал в бригаде по ремонту канализации в Мелеузе.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.

ЧП произошло 6 октября в Мелеузе. По версии следствия,  утром в этот день бригада ПАО «Водоканал» ремонтировала канализацию на улице Матросова. Слесарь спустился на дно траншеи и в этот момент  с неукрепленного края траншеи сошел грунт, в результате чего мужчина погиб на месте от последствий полученных травм.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению, - сообщили в следкоме. -  Расследование уголовного дела продолжается.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

17.10.2016
В Башкирии банда из семи человек пыталась подмять под себя бордели
Следователи МВД по РБ завершили расследование дела об организации притонов.

17.10.2016
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе
Уже неделю в социальных сетях распространяется сообщение о серийном убийце.

17.10.2016
В Башкирии глава сельсовета получил срок за подделку документов
Глава Мукасовского сельсовета подделал выписку, чтобы его знакомая оформила в собственность чужую землю.

17.10.2016
В Уфе пьяный водитель BMW X6 вылетел на встречку
Массовое ДТП с участием трёх легковушек и автобуса произошло на трассе Уфа-Оренбург.

17.10.2016
В Башкирии будут судить банду, «крышевавшую» бизнес
Прокуратура направила дело в суд.

17.10.2016
В Башкирии нашли «Ленд Ровер», похищенный в Челябинской области
Автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей угнали из гаража.

17.10.2016
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
Тот решил погасить долги после звонков коллекторов.

14.10.2016
В Башкирии матери ребенка выплатят компенсацию за перелом позвоночника
Родители взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

13.10.2016
Уфимец нанёс более 60 ударов своей матери, женщина скончалась на месте
Суд арестовал уфимца, обвиняемого в убийстве матери.

13.10.2016
В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя
В МВД Башкирии рассказали о результатах проверки по факту самоубийства следователя.

13.10.2016
Башкирский депутат устроил крупную аварию на трассе
По сообщениям очевидцев, народный избранник был пьян.

13.10.2016
В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Башкирии
Водитель вазовской "двенашки" не заметил пешехода.

12.10.2016
Житель Башкирии пойдёт под суд за распространение порнографии
За репост порнографии житель Стерлитамака может получить до шести лет лишения свободы.

12.10.2016
Уголовные дела по попытке ввоза элементов ядерного оружия в Казахстан закрыты
Их переквалифицировали в административные правонарушения.

12.10.2016
В Башкирии в суд направлено дело о банде в Бирском районе
Пять граждан занимались рэкетом и разбоем.

12.10.2016
Сотрудник ГИБДД Башкирии в суде ответит за взяточничество
Ему грозит до года лишения свободы.

11.10.2016
В Башкирии женщине опыт изгнания бесов обошелся в 650 тысяч рублей
Жительница Салаватского района обратилась к лжецелителям за помощью.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Как открыли Затонский мост в Уфе

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"