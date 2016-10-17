В Башкирии возбудили дело из-за смерти рабочего в траншее

Разиф АБДУЛЛИН

Он работал в бригаде по ремонту канализации в Мелеузе.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на официальном сайте следкома Башкирии.

ЧП произошло 6 октября в Мелеузе. По версии следствия, утром в этот день бригада ПАО «Водоканал» ремонтировала канализацию на улице Матросова. Слесарь спустился на дно траншеи и в этот момент с неукрепленного края траншеи сошел грунт, в результате чего мужчина погиб на месте от последствий полученных травм.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению, - сообщили в следкоме. - Расследование уголовного дела продолжается.