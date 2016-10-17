В Башкирии банда из семи человек пыталась подмять под себя бордели

Константин КЛИМОВ

Следователи МВД по РБ завершили расследование дела об организации притонов.

Как сообщили в региональном МВД, члены группировки вламывались в квартиры к ночным бабочкам и под угрозой оружия похищали ценные вещи. Помимо грабежей банда пыталась контролировать подпольные бордели – заставлять женщин заниматься проституцией, а выручку забирать себе.

Всего к подобным разбойным нападениям причастны семь жителей Башкирии, все они стали фигурантами уголовного дела сразу по пяти статьям уголовного кодекса: «Бандитизм», «Незаконное хранение оружия», «Вовлечение в занятие проституцией», «Организация занятия проституцией», «Разбой».

Сейчас расследование всех эпизодов деятельности группировки завершено, уголовное дело передано в суд.