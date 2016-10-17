|
17 октября, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе// 17.10.2016
Уже неделю в социальных сетях распространяется сообщение о серийном убийце.
На протяжении последней недели в социальных сетях и группах, имеющих отношение к столице Башкирии Уфе, распространяется сообщение о появлении в городе серийного убийцы и грабителя.
- Инфо от работников органов. Ходит по квартирам, предлагает дешевле посуду, постель, планшеты. Потом убивает, грабит. Предупредите всех родных и близких, не открывайте двери, - говорится в сообщении.
В региональном МВД информацию о появлении в городе серийного убийцы не подтвердили и назвали это чьей-то злой шуткой.
- Мы не распространяли таких сообщений, и никакого серийного убийцы в Уфе нет, – опроверг слухи руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.
Также в ведомстве напомнили, что информация, которую министерство внутренних дел хочет донести до жителей Башкирии, распространяется только через официальные источники.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе
17.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
17.10.2016 // МОЛНИЯ
Смертник подорвал себя в Абхазии
17.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
17.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сегодня откроют первый парклет
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте