В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе

Константин КЛИМОВ

Уже неделю в социальных сетях распространяется сообщение о серийном убийце.

На протяжении последней недели в социальных сетях и группах, имеющих отношение к столице Башкирии Уфе, распространяется сообщение о появлении в городе серийного убийцы и грабителя.

- Инфо от работников органов. Ходит по квартирам, предлагает дешевле посуду, постель, планшеты. Потом убивает, грабит. Предупредите всех родных и близких, не открывайте двери, - говорится в сообщении.

В региональном МВД информацию о появлении в городе серийного убийцы не подтвердили и назвали это чьей-то злой шуткой.

- Мы не распространяли таких сообщений, и никакого серийного убийцы в Уфе нет, – опроверг слухи руководитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.

Также в ведомстве напомнили, что информация, которую министерство внутренних дел хочет донести до жителей Башкирии, распространяется только через официальные источники.