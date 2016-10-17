В Башкирии глава сельсовета получил срок за подделку документов

Константин КЛИМОВ

Глава Мукасовского сельсовета подделал выписку, чтобы его знакомая оформила в собственность чужую землю.

Баймакский районный суд признал 57-летнего Булата Ишмуратова виновным в служебном подлоге и превышении полномочий.

Как удалось установить следователям, два года назад Ишмуратов подделал выписку из похозяйственной книги и передал её жительнице села Казанка. В подделке говорилось, что ей принадлежит участок размером в шесть соток, рыночная стоимость которого сейчас составляет 390 тысяч рублей. При этом участок, который женщина благополучно оформила в собственность, ставший предметом уголовного дела, принадлежал другому жителю Казанки.

Суд приговорил Булата Ишмуратова к трём годам лишения свободы условно.