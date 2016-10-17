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17 октября, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии глава сельсовета получил срок за подделку документов// 17.10.2016
Глава Мукасовского сельсовета подделал выписку, чтобы его знакомая оформила в собственность чужую землю.
Баймакский районный суд признал 57-летнего Булата Ишмуратова виновным в служебном подлоге и превышении полномочий.
Как удалось установить следователям, два года назад Ишмуратов подделал выписку из похозяйственной книги и передал её жительнице села Казанка. В подделке говорилось, что ей принадлежит участок размером в шесть соток, рыночная стоимость которого сейчас составляет 390 тысяч рублей. При этом участок, который женщина благополучно оформила в собственность, ставший предметом уголовного дела, принадлежал другому жителю Казанки.
Суд приговорил Булата Ишмуратова к трём годам лишения свободы условно.
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