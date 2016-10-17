В Уфе пьяный водитель BMW X6 вылетел на встречку

Константин КЛИМОВ

Массовое ДТП с участием трёх легковушек и автобуса произошло на трассе Уфа-Оренбург

Как сообщили в управлении госавтоинспекции по региону, авария произошла по вине 61-летнего водителя BMW X6. Люксовая иномарка на скорости выехала на встречную полосу где протаранила легковой «Богдан», удар был такой силы, что малолитражку отбросила в ехавший рядом автобус, а её оторванное колесо угодило в «Volkswagen Tiguan».

- 61-летний мужчина госпитализирован с тяжёлой травмой. Также на него составлен протокол за вождение в пьяном виде, - отметили в пресс-службе ОГИБДД УМФД по Уфе.