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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии будут судить банду, «крышевавшую» бизнес

Ольга КОРЗИК // 17.10.2016
Прокуратура направила дело в суд.

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Бирска 37-летнего Артура Юнусова, 26-летнего Артура Султанова, 30-летнего Тимура Бадамшина, 32-летнего Алексея Старикова и 40-летнего уфимца Рамзана Хаджиева.

Их обвиняют в создании и участии в банде (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Следствие считает, что в июне 2014 года Артур Юнусов создал в Бирске банду, целью которой было вымогательство у предпринимателей крупных денежных сумм, «крышевание» бизнеса и т.д.

Год сообщники требовали от коммерсантов 6 млн руб., угрожая при этом им физической расправой.

- Кроме того, они совершили несколько разбойных нападений и грабеж с применением травматических пистолетов и бит. Злоумышленники также угнали автомобили марок «KIA» и «ВАЗ» и похитили у одной из жертв паспорта, используя их в качестве залога при вымогательстве, сообщает прокуратура республики.

Задержали их сотрудники правоохранительных органов в мае прошлого года.

Обвиняемые своей вины не признали. Четверо из них в настоящее время находятся под стражей.

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