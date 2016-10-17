В Башкирии нашли «Ленд Ровер», похищенный в Челябинской области

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей угнали из гаража.

Фото: Кристина Дейнеко

Полицейские в Челябинской области раскрыли деятельность группировки, которая угоняла дорогие иномарки. А одну из иномарок оперативники обнаружили на территории Башкирии, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Челябинской области.

- Как установлено полицейскими, подозреваемые 19 июня 2016 года в ночное время из гаража, расположенного в Ленинском районе города Магнитогорска, похитили автомобиль «Ленд Ровер», стоимостью 12 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Именно эта автомашина была изъята на территории Башкирии.

Ранее местный интернет-ресурс Ural1 сообщал, что на похищенном автомобиле водитель возил владельца компании «Южуралзолото» Константина Струкова.