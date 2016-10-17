|
17 октября, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии нашли «Ленд Ровер», похищенный в Челябинской области// 17.10.2016
Автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей угнали из гаража.
Фото: Кристина Дейнеко
Полицейские в Челябинской области раскрыли деятельность группировки, которая угоняла дорогие иномарки. А одну из иномарок оперативники обнаружили на территории Башкирии, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Челябинской области.
- Как установлено полицейскими, подозреваемые 19 июня 2016 года в ночное время из гаража, расположенного в Ленинском районе города Магнитогорска, похитили автомобиль «Ленд Ровер», стоимостью 12 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Именно эта автомашина была изъята на территории Башкирии.
Ранее местный интернет-ресурс Ural1 сообщал, что на похищенном автомобиле водитель возил владельца компании «Южуралзолото» Константина Струкова.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала
17.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
17.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе сегодня откроют первый парклет
16.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое похолодание и снег
16.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны
16.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержан алиментщик, который был в межгосударственном розыске
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте