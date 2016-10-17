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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов// 17.10.2016
Тот решил погасить долги после звонков коллекторов.
Полицейские Миякинского района Башкирии задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, сообщается на официальном сайте МВД по РБ.
По словам сотрудницы офиса, мужчина в накладной белой бороде и с пистолетом в руках потребовал от нее денег. Но она не растерялась и пригрозила вызвать полицию. «Дед Мороз» сбежал, но его впоследствии задержали по описанию сотрудницы офиса микрозаймов.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан через два часа сотрудниками уголовного розыска Миякинского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - У него изъяты пневматический пистолет и накладная борода.
Задержанный оказался 21-летним местным жителем, он рассказал, что на такой поступок его толкнули постоянный звонки коллекторов, молодой человек рассчитывал погасить свои долги по кредитам. Причем он уже находился под следствием за кражу, совершенную чуть ранее. Он признал свою вину.
Теперь возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
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