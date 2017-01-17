Видео: В Уфе продавщицы магазина отшлёпали вооружённых грабителей метлой

Константин КЛИМОВ

Двое парней пытались ограбить магазин угрожая женщинам пистолетом.

Курьёзный случай произошёл в одном из круглосуточных магазинов в уфимском микрорайоне Черниковка. Двое мужчин вооружённых пневматическим пистолетом вломились в магазин и попытались забрать деньги из кассы. Продавщицы оказались не робкого десятка и, вооружившись подручными средствами, принялись отбиваться от грабителей, но им всё-таки удалось забрать деньги. Видео попало в объектив видеокамеры.

Через некоторое время двух парней задержала полиция, налётчиками оказались двое жителей Нуримановского района, 20 и 16 лет. Выяснилось, что ранее они таким же образом ограбили ещё два магазина.

Видео: Телеканал Россия 1 Башкортостан.