|
17 января, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Уфе продавщицы магазина отшлёпали вооружённых грабителей метлой// 17.01.2017
Двое парней пытались ограбить магазин угрожая женщинам пистолетом.
Курьёзный случай произошёл в одном из круглосуточных магазинов в уфимском микрорайоне Черниковка. Двое мужчин вооружённых пневматическим пистолетом вломились в магазин и попытались забрать деньги из кассы. Продавщицы оказались не робкого десятка и, вооружившись подручными средствами, принялись отбиваться от грабителей, но им всё-таки удалось забрать деньги. Видео попало в объектив видеокамеры.
Через некоторое время двух парней задержала полиция, налётчиками оказались двое жителей Нуримановского района, 20 и 16 лет. Выяснилось, что ранее они таким же образом ограбили ещё два магазина.
Видео: Телеканал Россия 1 Башкортостан.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.01.2017 // ПЕРСОНА
Наши люди за бугром или любовь на пуантах
17.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Виновных в ДТП в ХМАО, в котором погибли двенадцать человек, нашли в Башкирии
17.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям
17.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Минтимер Шаймиев обсудит с Путиным пост президента в Татарстане
17.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 января
17.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов поблагодарил уфимцев за участие в зимнем субботнике
17.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?
17.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте