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17 января, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии нефтяная компания выплатит более 4 миллиона за смерть работника// 17.01.2017
На мужчину упала незакрепленная часть крана-манипулятора.
В августе 2015 года машинист крана-манипулятора не закрепил его для перевозкинза «Камазе», в результате чего при погрузке незакрепленная часть упала на 51-летнего мастера ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», от чего тот скончался, сообщает прокуратура республики.
Дело происходило в Республике Коми, а погибший был жителем Стерлитамака.
Усинский суд Коми осудил машиниста к двум годам лишения свободы условно. Супруга погибшего потребовала выдачи денежной компенсации. Прокуратура Стерлитамака поддержала иск о возмещении вреда в пользу жены, городской суд обязал компанию выплатить ей 4 миллиона 690 тысяч рублей.
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