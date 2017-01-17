В Башкирии нефтяная компания выплатит более 4 миллиона за смерть работника

Злата ЗУКОВИЧ

На мужчину упала незакрепленная часть крана-манипулятора.

В августе 2015 года машинист крана-манипулятора не закрепил его для перевозкинза «Камазе», в результате чего при погрузке незакрепленная часть упала на 51-летнего мастера ООО «Лукойл ЭПУ Сервис», от чего тот скончался, сообщает прокуратура республики.

Дело происходило в Республике Коми, а погибший был жителем Стерлитамака.

Усинский суд Коми осудил машиниста к двум годам лишения свободы условно. Супруга погибшего потребовала выдачи денежной компенсации. Прокуратура Стерлитамака поддержала иск о возмещении вреда в пользу жены, городской суд обязал компанию выплатить ей 4 миллиона 690 тысяч рублей.