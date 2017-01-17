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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Виновных в ДТП в ХМАО, в котором погибли двенадцать человек, нашли в Башкирии// 17.01.2017
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа завершила проверку по факту ДТП с участием автобуса и большегруза.
Прокуратура ХМАО завершила проверку по факту ДТП, в котором погибло 12 человек, в том числе 10 детей. В ходе проверки выяснилось, что водитель фуры, участвовавшей в аварии был лишён водительских прав ещё в июне 2016 года в Башкирии, за полгода до трагедии. По мнению работников прокуратуры, часть вины лежит на сотрудниках МВД, не проконтролировавших исполнение решения суда, и не изъявших у водителя удостоверение.
- Прокуратурой названного субъекта Российской Федерации начальнику УМВД России по г. Уфе внесено представление, а следственным управлением СК России по Республике Башкортостан по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии факт возбуждения уголовного дела подтвердили.
- По данному факту действительно возбуждено уголовное дело, но о фигурантах говорить пока рано, - сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Абрамова.
Напомним, ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса, перевозившего детей, участвовавших в чемпионате Югры по спортивной акробатике, произошло 4 декабря прошлого года. Жертвами ДТП стали 12 человек, в том числе 10 детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому арестованы три человека: водитель большегруза, водитель автобуса и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозку.
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