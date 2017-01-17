17 января, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии арестовали братоубийцу

Злата ЗУКОВИЧ // 17.01.2017
Оба были ранее судимы.

Фото: Разиф Абдуллин

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, 62-летний житель Чекмагушевского района Башкирии подозревается в убийстве родного брата. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствие считает, что 14 января во время совместного распития спиртного между двумя братьями произошла ссора, в ходе которой 62-летний мужчина несколько раз огрел обухом топора по голове своего родного 54-летнего брата, от чего тот скончался на месте через некоторое время. Оба мужчины были судимы ранее.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, задержанному уже предъявили обвинение. 

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