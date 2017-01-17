Видео: В Башкирии женщина напала на сотрудников парикмахерской с ножом

Константин КЛИМОВ

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

В городе Кумертау на юге Башкирии посетительница напала на сотрудников салона красоты с ножом. На видеозаписи, снятой на камеры наблюдения, установленные в зале, видно, как посетительница сначала разговаривает с одной из работниц салона, а затем достаёт нож и пытается ударить им женщину. Когда сотруднице удаётся убежать, агрессивная женщина начинает громить всё вокруг.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что об инциденте им известно, и по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Между тем пользователи социальных сетей узнали нападавшую, и сообщили что это не первый случай агрессии с её стороны.