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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии женщина напала на сотрудников парикмахерской с ножом// 17.01.2017
Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.
В городе Кумертау на юге Башкирии посетительница напала на сотрудников салона красоты с ножом. На видеозаписи, снятой на камеры наблюдения, установленные в зале, видно, как посетительница сначала разговаривает с одной из работниц салона, а затем достаёт нож и пытается ударить им женщину. Когда сотруднице удаётся убежать, агрессивная женщина начинает громить всё вокруг.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что об инциденте им известно, и по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Между тем пользователи социальных сетей узнали нападавшую, и сообщили что это не первый случай агрессии с её стороны.
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