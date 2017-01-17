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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на 54 миллиона

Константин КЛИМОВ // 17.01.2017
Руководству грозит до трёх лет лишения свободы.

Следственный комитет России по Башкирии возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы на одном из предприятий в Башкирии. По данным следователей и прокуратуры сотрудники акционерного общества «Лизингстроймаш» в 2016 году не получили заработной платы на общую сумму более 54 миллионов рублей. Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, предприятие частично не выплачивало зарплату одному из сотрудников в течении всего года, а с августа по ноябрь без получки остались и все остальные работники.

- Как установило следствие, с сентября по декабрь 2016 года у руководства имелась реальная возможность погашения задолженности, так как общество имело в наличии денежные средства на общую сумму почти 300 миллионов рублей, из которых на расчёты с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами направлено почти 170 миллионов рублей и ещё выдано в подотчёт более 7 миллионов рублей, - рассказала руководитель пресс-службы следственного комитета в Башкирии Светлана Абрамова.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, и определение виновных.

Напомним, 15 января сотрудники ведомства отметили шестую годовщину со дня подписания указа президента о создании Следственного комитета как отдельной структуры. Основная задача следователей — это раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, к которым отнесены убийства, похищение и незаконное лишение человека свободы, торговля людьми, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, невыплата заработной платы и нарушение правил охраны труда, коррупционные преступления, преступления в налоговой сфере и связанные с рейдерскими захватами предприятий, бандитизм, организация преступного сообщества, терроризм и преступления экстремистской направленности – всего свыше 140 статей Уголовного кодекса РФ.

Помимо расследования вновь совершённых и преступлений прошлых лет комитет - единственное ведомство, наделённое полномочиями возбудить уголовное дело на депутатов, судей, прокуроров и других лиц, находящихся на выборных должностях разного уровня. 

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