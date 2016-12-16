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16 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В сети появилось видео ДТП на Комсомольской в Уфе// 16.12.2016
По предварительным данным водитель врезался в электроопору.
В социальной сети «Вконтакте» появилось видео страшной аварии, которая произошла вчера, 15 декабря, на улице Комсомольской в Уфе. Напомним, в ДТП погибла 24-летняя девушка из Уфы. За рулем находился 34-летний водитель.
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