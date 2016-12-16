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16 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина купил «липовые» права на имя участкового// 16.12.2016
Подделку изъяли через 1,5 месяца после покупки.
26-летний житель Чишминского района Азамат Шайхутдинов приговорен к 100 часам исправительных работ за совершение преступления по статье «Использование заведомо подложного документа», сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что Шайхутдинова лишили прав за нетрезвую езду в июле этого года. И он за 20 тысяч рублей заказал через интернет поддельное водительское удостоверение. В документ была вклеена фотография подсудимого, а указанные в «липовых» правах персональные данные были местного участкового уполномоченного полиции. Шайхутдинов успел покататься по поддельным документам полтора месяца.
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