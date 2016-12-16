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16 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии заключенному сначала помогли, а после зарезали// 16.12.2016
Потерпевший направил полученные деньги не по назначению.
Фото: Misanec.ru
46-летний житель села Верхнеяркеево Илишевского района обвиняется в убийстве знакомого, сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, 14 декабря 46-летний мужчина вместе с родственниками пригласил домой своего знакомого, который вышел после административного ареста. Знакомому дали денег на дорогу до деревни, в которой он проживал. Однако 50-летний мужчина пропил деньги и вернулся, из-за чего хозяин дома с ним поссорился. Обвиняемый, родственник хозяина, схватил нож и ударил знакомого в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований.
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