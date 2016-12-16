16 декабря, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии заключенному сначала помогли, а после зарезали

Злата ЗУКОВИЧ // 16.12.2016
Потерпевший направил полученные деньги не по назначению.

Фото: Misanec.ru

46-летний житель села Верхнеяркеево Илишевского района обвиняется в убийстве знакомого,  сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, 14 декабря 46-летний мужчина вместе с родственниками пригласил домой своего знакомого, который вышел после административного ареста. Знакомому дали денег на дорогу до деревни, в которой он проживал. Однако 50-летний мужчина пропил деньги и вернулся, из-за чего хозяин дома с ним поссорился. Обвиняемый, родственник хозяина,  схватил нож и ударил знакомого в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

16.12.2016
В Башкирии мужчина купил «липовые» права на имя участкового
Подделку изъяли через 1,5 месяца после покупки.

16.12.2016
В Уфе установили личность погибшей в ДТП девушки
Полиция выясняет обстоятельства аварии

16.12.2016
В Уфе в ДТП погибла молодая девушка
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают ее личность

15.12.2016
В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
После того как полицейские начали стрелять, автомобиль вылетел в кювет

15.12.2016
В Башкирии бомж ограбил школьницу
Подозреваемый задержан и дал признательные показания

15.12.2016
В Башкирии осудили липовых сотрудников пенсионного фонда
Пенсионерок грабил «семейный подряд».

15.12.2016
Швейцария вернула активы бывшего "давальца" башкирских нефтезаводов
За несколько лет Швейцария вернула 110 млн.долларов

15.12.2016
Журналист Андрей Караулов ищет "башкирский след" в покушении на Президента РФ
Известный журналист Андрей Караулов связал покушение на Владимира Путина с приватизацией башкирского ТЭКа

15.12.2016
В Уфе в лобовой аварии пострадали беременная женщина и мать новорождённого
ДТП произошло на автодороге Шакша – Уфа, водитель такси выехал на встречную полосу.

14.12.2016
В Башкирии падчерица убила отчима
Трагедия произошла в городе Агидель.

14.12.2016
В Башкирии работники завода получат более 5 млн рублей
126 жителей Сибая пять месяцев не получали зарплату.

14.12.2016
Видео: В Стерлитамаке воспитатель детсада набросилась на мать избитого ребёнка
История с избиением ребёнка в частном детском саду в Башкирии получила продолжение.

14.12.2016
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
Смельчаки залезли в горящее здание, чтобы снять пожар изнутри

14.12.2016
На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись два грузовика
В результате аварии пострадали оба водителя

14.12.2016
В Башкирии автомобиль упал со строящегося моста
Водитель проигнорировал дорожные знаки и вылетел с моста

13.12.2016
В Стерлитамаке осудили директора школы за мошенничество в крупном размере
Директор школы фиктивно устроил на работу своего знакомого и получал за него зарплату


  
ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"