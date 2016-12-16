В Уфе установили личность погибшей в ДТП девушки

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Полиция выясняет обстоятельства аварии

Фото: пресс-службы УГИББД по Уфе

Мы сегодня сообщали, что накануне 15 декабря в Уфе в страшной аварии на улице Комсомольской погибла девушка. Полицейские установили личность погибшей в ДТП пассажирки. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы республики.Также стали известны имела и фамилии водителя и еще одного пассажира, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состояние.