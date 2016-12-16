16 декабря, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе установили личность погибшей в ДТП девушки

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.12.2016
Полиция выясняет обстоятельства аварии

Фото: пресс-службы УГИББД по Уфе

Мы сегодня сообщали, что накануне 15 декабря в Уфе в страшной аварии на улице Комсомольской погибла девушка. Полицейские  установили личность погибшей в ДТП пассажирки. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы республики.Также стали известны имела и фамилии водителя и еще одного пассажира, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состояние. 

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ФОТОФАКТ
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