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16 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе установили личность погибшей в ДТП девушки// 16.12.2016
Полиция выясняет обстоятельства аварии
Фото: пресс-службы УГИББД по Уфе
Мы сегодня сообщали, что накануне 15 декабря в Уфе в страшной аварии на улице Комсомольской погибла девушка. Полицейские установили личность погибшей в ДТП пассажирки. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы республики.Также стали известны имела и фамилии водителя и еще одного пассажира, которые сейчас находятся в больнице в тяжелом состояние.
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