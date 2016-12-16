В Уфе в ДТП погибла молодая девушка

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают ее личность

Фото: БашДТП

Вчера, 15 декабря в Уфе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла около 22.00 напротив дома №163 по улице Комсомольской. По предварительным данным ГИБДД Уфы, 34-летний водитель за рулем машины «Geely MK Cross» врезался в электроопору с правой стороны по ходу движения. Пассажирка от полученных травм скончалась на месте, личность погибшей устанавливается. На вид ей 20-25 лет, рост 165-170 см. Была одета в желтую куртку, серые трико и кроссовки.

Виновник аварии и второй пассажир, 27-летний парень, находятся в больнице. Их состояние тяжелое. Всех, кто может знать что-то о погибшей девушке, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 237-02-02, 237-84-80 или по единому номеру 02.