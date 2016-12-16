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16 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии полицейских обвинили в избиении задержанного// 16.12.2016
Им грозит увольнение
Сотрудники МВД провели проверку по обращению жительницы Нефтекамска, которая обратилась в правоохранительные органы 10 ноября этого года, сообщив, что ее мужа полицейские задержали и избили.
При опросе мужчина рассказал, что вечером пил со знакомым, а сообщить родственникам о местонахождении не мог, потому что аккумулятор его телефона «сел».
- Сотрудниками ОРЧ СБ МВД по РБ обстоятельства, изложенные в обращении его супруги, проверены, материалы направлены в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По версии следствия, 10 ноября 2016 года утром житель города Нефтекамска был доставлен в помещение опорного пункта № 6 города Нефтекамска для проверки на причастность к хищению «айфона». Там сотрудники полиции его держали до обеда следующего дня, при этом применяли физическое насилие и специальные средства, явно превышая свои полномочия, рассказали в пресс-службе СК России по Башкирии. У потерпевшего обнаружены телесные повреждения, но экспертами не расцениваются, как наносящие вред здоровью
Расследование уголовного дела продолжается.
Если вину сотрудников полиции установят, их уволят из органов внутренних дел.
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