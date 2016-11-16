16 ноября, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Вандалы испортили подсветку в саду имени Салавата Юлаева в Уфе

Разиф АБДУЛЛИН // 16.11.2016
Они украли прожекторы и повредили их.

Фото: ufacity.info

Не прошло и четырех месяцев, как в саду имени Салавата Юлаева была установлена уникальная декоративная архитектурная подсветка, как нашлись люди, которые испортили ее. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь она работает не в полном объеме.  Вандалы повредили и выкрали светодиодные прожекторы с пешеходного моста и трех беседок.

- 4 прожектора на мосту вырваны, 17 - не горят. Не в полном объеме работает и подсветка трех беседок, - пояснили в администрации. - На сегодняшний день сотрудниками управления внутренних дел города Уфы ведутся оперативно-розыскные работы. Ускорить этот процесс помогут записи с камер видеонаблюдения, установленных на жилом доме и организациях, расположенных вокруг сада имени Салавата Юлаева.

Напомним, на территории сада было смонтировано 125 светодиодных прожекторов, с возможностью воспроизведения 65 тысяч цветов под разным углом свечения. Все это позволяло создавать разного рода визуализации в виде волны, пульсации и синхронной смены цветовых решений.

Теперь виновным в порче городского имущества грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть назначено  в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

16.11.2016
В Уфе 27-летний мужчина три дня издевался над матерью-инвалидом, пока она не умерла
Ранее мужчина дважды становился фигурантом уголовных дел из-за издевательств над матерью

16.11.2016
В Башкирии мужчина пырнул своего сына ножом
Вместе с медиками, вызванными родителем, на место происшествия приехали полицейские

16.11.2016
Туймазинский «гангстер» в упор застрелил своего собутыльника из нагана
Застолье двух мужчин в Башкирии закончилось выстрелом в упор и смертью одного из собутыльников.

16.11.2016
В Башкирии под колёсами иномарки погиб мужчина
43-летний водитель Hyundai Starex сбил пешехода.

16.11.2016
В Башкирии чиновнику за ноутбук придется заплатить 1,5 миллиона рублей
Суд признал Наиля Нугуманова виновным в получении взятки.

16.11.2016
В Башкирии начали проверку по факту отравления двух девочек-подростков
Две девушки были доставлены в благовещенскую больницу в тяжёлом состоянии.

16.11.2016
В Уфе банда с несовершеннолетним грабила круглосуточные магазины
Теперь им грозит срок за избиение полицейского и разбойное нападение.

15.11.2016
В Уфе осудили футбольного болельщика за нападение на полицейского
Мужчина пришёл на стадион пьяным и был задержан стюардами.

15.11.2016
Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки

Задержанному министру экономики Алексею Улюкаеву предъявили обвинение.

15.11.2016
В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки
Девочки ушли из дома ещё неделю назад и с тех пор на связь не выходили.

14.11.2016
В Башкирии сын до смерти запинал свою мать
За содеянное он получил 5,5 лет строгого режима.

14.11.2016
Начало пожара на улице Кольцевой в Уфе попал в объектив видеокамеры
Возгорание произошло вчера по адресу Кольцевая, 31 в уфимском микрорайоне Черниковка.

14.11.2016
В Уфе пропали две девочки-подростка
Школьницы пропали неделю назад.

14.11.2016
Следком Башкирии завершил расследование убийства 13-летней давности
Обвиняемый в убийстве житель Башкирии 13 лет скрывался от правосудия.

14.11.2016
В Башкирии 18 сирот получили квартиры через прокуратуру
Молодым людям наконец предоставили жилые помещения.

13.11.2016
В Уфе полицейские задержали крупного наркодиллера
У него изъяли 3,5 кг наркотиков.

11.11.2016
Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший
Легковушку зажало между двумя фурами

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"