В Уфе сотрудники Нацгвардии обезвредили мужчину, пытавшегося сжечь автомобиль

Константин КЛИМОВ

Автомобиль уже был облит бензином.

Как сообщили в пресс-службе войск Нацгвардии в Приволжском округе, на пульт дежурного по Калининскому району Уфы поступил сигнал об угрозе поджога автомобиля.

- Войсковой наряд по прибытию на место обнаружил у одного из автомобилей мужчину, державшего в руках бутылку с бензином и зажигалку. Злоумышленник угрожал поджечь иномарку, а сам автомобиль уже был облит бензином, - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Трутнева.

Мужчину удалось обезвредить, сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.