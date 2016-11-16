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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе сотрудники Нацгвардии обезвредили мужчину, пытавшегося сжечь автомобиль

Константин КЛИМОВ // 16.11.2016
Автомобиль уже был облит бензином.

Как сообщили в пресс-службе войск Нацгвардии в Приволжском округе, на пульт дежурного по Калининскому району Уфы поступил сигнал об угрозе поджога автомобиля.

 - Войсковой наряд по прибытию на место обнаружил у одного из автомобилей мужчину, державшего в руках бутылку с бензином и зажигалку. Злоумышленник угрожал поджечь иномарку, а сам автомобиль уже был облит бензином, - сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Трутнева.

Мужчину удалось обезвредить, сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.

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