В Уфе 27-летний мужчина три дня издевался над матерью-инвалидом, пока она не умерла

Константин КЛИМОВ

Ранее мужчина дважды становился фигурантом уголовных дел из-за издевательств над матерью

27-летний, ранее судимый мужчина, на протяжении трёх дней избивал свою приёмную мать, как сообщили в следственном комитете, женщина была инвалидом первой группы.

- С 12 по 14 ноября 2016 года 27-летний приёмный сын 68-летней женщины, наносил ей удары из-за неприязни, вызванной длительным уходом за престарелой родительницей, инвалидом I группы. Спустя некоторое время, состояние здоровья женщины ухудшилось, и сын вызвал "скорую помощь". Медиками констатирована смерть потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

27-летний мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и ранее уже становился фигурантом уголовных дел за издевательства над престарелой матерью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, и готовят ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.