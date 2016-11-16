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16 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе 27-летний мужчина три дня издевался над матерью-инвалидом, пока она не умерла// 16.11.2016
Ранее мужчина дважды становился фигурантом уголовных дел из-за издевательств над матерью
27-летний, ранее судимый мужчина, на протяжении трёх дней избивал свою приёмную мать, как сообщили в следственном комитете, женщина была инвалидом первой группы.
- С 12 по 14 ноября 2016 года 27-летний приёмный сын 68-летней женщины, наносил ей удары из-за неприязни, вызванной длительным уходом за престарелой родительницей, инвалидом I группы. Спустя некоторое время, состояние здоровья женщины ухудшилось, и сын вызвал "скорую помощь". Медиками констатирована смерть потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
27-летний мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере и ранее уже становился фигурантом уголовных дел за издевательства над престарелой матерью.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, и готовят ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
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