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16 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина пырнул своего сына ножом// 16.11.2016
Вместе с медиками, вызванными родителем, на место происшествия приехали полицейские
В Туймазинском районе Башкирии, в ходе ссоры мужчина ударил своего сына ножом, тут же поняв, что натворил, 58-летний горе-родитель вызвал "скорую помощь". По инструкции, при поступлении сигнала о поножовщине, диспетчеры тут же уведомляют полицию, что и было сделано. Полицейские, прибывшие в квартиру вместе с медиками, установили, что в ходе застолья между родственниками завязалась ссора, и сын первым ударил своего отца. Мужчина, не стерпев обиды, нанёс ответный удар, но уже ножом в живот 32-летнему отпрыску. Задержанный свою вину признал, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни).
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