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16 ноября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Туймазинский «гангстер» в упор застрелил своего собутыльника из нагана// 16.11.2016
Застолье двух мужчин в Башкирии закончилось выстрелом в упор и смертью одного из собутыльников.
Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Туймазов, в упор застрелившего своего приятеля.
Как удалось выяснить сотрудникам следственного комитета, 10 ноября мужчины вместе распивали спиртное, в ходе возникшего конфликта погибший пригрозил своему товарищу расправой. Чуть позже, когда они вышли на улицу, 38-летний мужчина достал револьвер системы «Наган» и выстрелил своему обидчику в голову. Как выяснилось после осмотра орудия убийства, револьвер был учебно-тренировочного типа, но несмотря на это - выстрел в упор привёл к смерти.
Сейчас 38-летний «гангстер» находится под следствием, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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