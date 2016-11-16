Туймазинский «гангстер» в упор застрелил своего собутыльника из нагана

Константин КЛИМОВ

Застолье двух мужчин в Башкирии закончилось выстрелом в упор и смертью одного из собутыльников.

Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Туймазов, в упор застрелившего своего приятеля.

Как удалось выяснить сотрудникам следственного комитета, 10 ноября мужчины вместе распивали спиртное, в ходе возникшего конфликта погибший пригрозил своему товарищу расправой. Чуть позже, когда они вышли на улицу, 38-летний мужчина достал револьвер системы «Наган» и выстрелил своему обидчику в голову. Как выяснилось после осмотра орудия убийства, револьвер был учебно-тренировочного типа, но несмотря на это - выстрел в упор привёл к смерти.

Сейчас 38-летний «гангстер» находится под следствием, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.