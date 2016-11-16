В Башкирии под колёсами иномарки погиб мужчина

Константин КЛИМОВ

43-летний водитель Hyundai Starex сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, вчера вечером водитель Hyundai Starex двигался по автодороге Уфа – Зубово – Чишмы, неподалёку от поворота в сторону аэропорта под колёса иномарки попал 33-летний житель Благовещенска.

К сожалению полученные травмы были настолько серьёзны, что пешеход скончался на месте аварии. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.