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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии чиновнику за ноутбук придется заплатить 1,5 миллиона рублей// 16.11.2016
Суд признал Наиля Нугуманова виновным в получении взятки.
В Башкирии к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно приговорен бывший начальник территориального отдела министерства лесного хозяйства по Архангельскому лесничеству - «Архангельское лесничество» 32-летний Наиль Нугманов. Суд признал его виновным по статье «получение взятки в крупном размере» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
- В суде установлено, что в июне прошлого года Нугуманов выявил, что предприятие, арендовавшее лесной участок, нарушило законодательство при его использовании. Арендатор не представил отчет об охране лесов, не разработал меры противопожарного обустройства участка и не очистил его от опилок. За данные нарушения компании грозил крупный штраф, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Однако Нугуманов согласился составить протокол только об одном нарушении вместо трех и назначить минимальный штраф сотруднику, а не фирме. За это он попросил ноутбук стоимостью 38 тыс руб.
После получения взятки он был задержан сотрудниками ФСБ.
Суд обязал его выплатить штраф в размере 40-кратной суммы взятки – 1,54 млн руб.
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