В Башкирии чиновнику за ноутбук придется заплатить 1,5 миллиона рублей

Ольга КОРЗИК

Суд признал Наиля Нугуманова виновным в получении взятки.

В Башкирии к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно приговорен бывший начальник территориального отдела министерства лесного хозяйства по Архангельскому лесничеству - «Архангельское лесничество» 32-летний Наиль Нугманов. Суд признал его виновным по статье «получение взятки в крупном размере» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

- В суде установлено, что в июне прошлого года Нугуманов выявил, что предприятие, арендовавшее лесной участок, нарушило законодательство при его использовании. Арендатор не представил отчет об охране лесов, не разработал меры противопожарного обустройства участка и не очистил его от опилок. За данные нарушения компании грозил крупный штраф, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Однако Нугуманов согласился составить протокол только об одном нарушении вместо трех и назначить минимальный штраф сотруднику, а не фирме. За это он попросил ноутбук стоимостью 38 тыс руб.

После получения взятки он был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд обязал его выплатить штраф в размере 40-кратной суммы взятки – 1,54 млн руб.