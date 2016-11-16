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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии начали проверку по факту отравления двух девочек-подростков// 16.11.2016
Две девушки были доставлены в благовещенскую больницу в тяжёлом состоянии.
Две 16-летние девочки были доставлены в благовещенскую больницу с признаками тяжёлого отравления, по сообщениям башкирских СМИ, одна из них находится в коме.
Как сообщает портал Уфа1, девочки пытались покончить с собой, но взрослые вовремя вмешались и вызвали врачей. Сейчас следователи выясняют причины случившегося, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.
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