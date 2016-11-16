В Уфе банда с несовершеннолетним грабила круглосуточные магазины

Злата ЗУКОВИЧ

Теперь им грозит срок за избиение полицейского и разбойное нападение.

В Уфе четверо молодых людей 17-22 лет, как следует из сообщения пресс-службы следственного комитета республики, в период с сентября по декабрь 2015 года по ночам врывались в круглосуточные продуктовые магазины и салон связи, где нападали на продавцов и охрану, угрожали ножами. При этом парни похитили средства и имущество почти на 500 тысяч рублей.

Молодых людей поймали 19 октября прошлого года, когда полицейский заметил в Инорсе двух парней, похожих по описанию на причастных к преступлению. Сотрудник попытался доставить их в отделение полиции, но был избит. Впоследствии вся группа была задержана. Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде, остальные трое - под стражей.

Во время расследования уголовного дела было проведено целых 66 экспертиз. Сейчас дело об ограблении 21 торгового предприятия направлено в суд.