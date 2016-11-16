|
16 ноября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе банда с несовершеннолетним грабила круглосуточные магазины// 16.11.2016
Теперь им грозит срок за избиение полицейского и разбойное нападение.
В Уфе четверо молодых людей 17-22 лет, как следует из сообщения пресс-службы следственного комитета республики, в период с сентября по декабрь 2015 года по ночам врывались в круглосуточные продуктовые магазины и салон связи, где нападали на продавцов и охрану, угрожали ножами. При этом парни похитили средства и имущество почти на 500 тысяч рублей.
Молодых людей поймали 19 октября прошлого года, когда полицейский заметил в Инорсе двух парней, похожих по описанию на причастных к преступлению. Сотрудник попытался доставить их в отделение полиции, но был избит. Впоследствии вся группа была задержана. Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде, остальные трое - под стражей.
Во время расследования уголовного дела было проведено целых 66 экспертиз. Сейчас дело об ограблении 21 торгового предприятия направлено в суд.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия не будет продавать свою долю в «Башнефти»
15.11.2016 // ПОЛЕЗНО
«КрасАвиа» открыла субсидированные перелеты из Уфы в Омск
15.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Наши дети» в Уфе попросили горожан нарисовать Фею
15.11.2016 // ПУЛЬС
Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана планируют продать за 4,1 миллиарда
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Что говорят о задержании Алексея Улюкаева
15.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома
15.11.2016 // СПОРТ
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме
15.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе найдены пропавшие неделю назад девочки-подростки
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте