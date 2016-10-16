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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержан алиментщик, который был в межгосударственном розыске// 16.10.2016
Полиция задержала его в Салавате.
В Салавате задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Это было сделано в рамках оперативно-профилактической операции «Розыск», которая проходила в городе с 12 по 13 октября.
- 33-летний житель одной из стран СНГ укрывался от уплаты алиментов на содержание ребёнка, - сообщили в пресс-службе. - Причем долг составил несколько миллионов в валюте его родной страны.
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