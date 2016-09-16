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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии водитель, сбивший двух девочек, отправится в колонию// 16.09.2016
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Иглинского районного суда в отношении 29-летнего местного жителя Владимира Ильичева. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Суд установил, что вечером в мае прошлого года Ильичев после того, как выпил со своим знакомым алкогольный напиток, поехал на автомобиле «Toyota Tercel» в ближайший магазин за сигаретами.
- На дороге между селами Красный Восход и Иглино пьяный водитель, разогнавшись почти до 90 км/ч, сбил двух подростков, которые шли по краю проезжей части. В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась от полученных травм, ее 15-летняя подруга получила несколько переломов, сообщает прокуратура.
Иглинский суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, взыскал в пользу семьи погибшего подростка 1 млн руб. компенсации морального вреда, а также лишил права управлять транспортными средствами на полтора года.
Сам Ильичев только частично признал свою вину и попытался оспорить решение районного суда в вышестоящей инстанции, но у него этого не получилось.
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