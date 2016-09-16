В Уфе следователи проверяют факт нападения на инспектора ГИБДД

Злата ЗУКОВИЧ

Видео нападения совсем недавно заполонило интернет.

Фото: Кристина Дейнеко

Следователи начали проверку по факту нападения на 28-летнего сотрудника ГИБДД на Затонском мосту, которое произошло вечером 13 сентября.

38-летний житель Иглинского района, нецензурно выражаясь, напал на инспектора и повалил его на землю. Чуть позже к ним подключился 31-летний брат нападавшего, который всеми силами пытался помешать сотруднику ГИБДД задержать правонарушителя. Позже нападавшие попытались скрыться, но были задержаны экипажем ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.