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16 сентября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе следователи проверяют факт нападения на инспектора ГИБДД// 16.09.2016
Видео нападения совсем недавно заполонило интернет.
Фото: Кристина Дейнеко
Следователи начали проверку по факту нападения на 28-летнего сотрудника ГИБДД на Затонском мосту, которое произошло вечером 13 сентября.
38-летний житель Иглинского района, нецензурно выражаясь, напал на инспектора и повалил его на землю. Чуть позже к ним подключился 31-летний брат нападавшего, который всеми силами пытался помешать сотруднику ГИБДД задержать правонарушителя. Позже нападавшие попытались скрыться, но были задержаны экипажем ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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