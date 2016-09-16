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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе изъяли крупную партию синтетических наркотиков// 16.09.2016
Преступная группировка реализовывала наркотики на территории Уфы и Туймазов.
Фото: 02.мвд.рф
Преступная группа уроженцев Самарской области подозревается в поставке крупных партий наркотических средств. 25-летний уроженец Тольятти вместе со своей 20-летней знакомой организовали в Уфе и Туймазах распространение наркотических веществ. Реализовывали наркотики, используя метод «тайников-закладок» через интернет-мессенджеры.
Подозреваемых задержали в тот момент, когда они пытались сбыть очередную партию наркотиков. После проведенного обыска съемной квартиры полицейские обнаружили 3,5 килограмма наркотических веществ синтетического происхождения, что составляет более 13 тысяч разовых доз.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, подозреваемые в настоящее время задержаны, на них заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».
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