Видео массовой драки в Уфе попало на федеральный канал

14.09.2016

В Башкирии осудили бывшего замглавы администрации Иглинского района Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.

13.09.2016

СМИ связали задержание Дмитрия Захарченко с хищениями в Нота-банке Глава по борьбе с экономической преступностью в сфере ТЭК находится под арестом до 8 ноября.