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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Видео массовой драки в Уфе попало на федеральный канал

Злата ЗУКОВИЧ // 16.09.2016
25-летнего мужчину избили знакомые из-за денежного долга.

Видео массового побоища, произошедшего в Уфе, попало на федеральный канал РЕН ТВ. 25-летнего парня избили из-за денежного долга. 14 сентября он поступил в больницу с травмами головы. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

 

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