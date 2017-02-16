В Башкирии мужчина на почве ревности напал с ножом на 19-летнего подростка

Злата ЗУКОВИЧ

Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

На 27-летнего жителя Сибая возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Как считает следствие, ночью 14 февраля 27-летний нетрезвый мужчина на почве ревности несколько раз ударил ножом 19-летнего юношу. Потерпевшего доставили в больницу с колото-резаными ранами, и благодаря оперативному вмешательству врачей обошлось без трагических последствий.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.