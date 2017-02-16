Уфимца осудили за избиение незнакомца разбитой бутылкой

Злата ЗУКОВИЧ

За это он отправится в колонию на 3 с лишним года.

Фото: Кристина Дейнеко

29-летнему уфимцу Дмитрию Вшивцеву суд вынес приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Он признан виновным в совершении преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

В августе 2015 года пьяный Вшивцев обматерил 26-летнего молодого человека, а тот проигнорировал его слова. Тогда преступник догнал незнакомца, избил его и ударил разбитой бутылкой по лицу. Очевидцы остановили Вшивцева и вызвали «скорую». Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, на его лице и шее остались глубокие шрамы.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшего 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.