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16 февраля, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии «Skoda» на скорости врезалась в запряжённую лошадьми повозку, есть жертвы// 16.02.2017
На месте погиб 61-летний мужчина.
Фото: ГИБДД РБ
Вчера, 15 февраля, в Бакалинском районе Башкирии «Skoda» протаранила гужевую повозку. По информации полученной в управлении ГИБДД Башкирии, 61-летний мужчина, управлявший повозкой, не уступил дорогу легковушке. В результате столкновения, травмы получила пассажирка повозки. Мужчина, управлявший гужевым транспортным средством, погиб на месте.
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