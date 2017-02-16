16 февраля, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе инспектора ГИБДД задержали пенсионерку, сбившую ребёнка

Константин КЛИМОВ // 16.02.2017
Подросток с множественными переломами доставлен в местную больницу.

Вечером 15 февраля, на улице Менделеева в Уфе пенсионерка за рулём «Renault» сбила 14-летнего подростка, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. Как сообщили в пресс-службе уфимского отдела ГИБДД 62-летняя женщина, сбив подростка, не остановилась и попыталась скрыться, но позднее была задержана экипажем дорожно-постовой службы.

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