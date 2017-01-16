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16 января, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе один сводный брат убил другого во время пьянки// 16.01.2017
Потерпевший скончался на месте.
Фото: Кристина Дейнеко
14 января в одной из квартир на улице Мушникова обнаружили тело с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Подозревается 37-летний уфимец, на него возбуждено уголовное дело.
Как считает следствие, в ночь с 13 на 14 января два сводных брата 37 и 36 лет распивали алкголь. Завязалась ссора, в ходе которой 37-летний мужчина нанес травмы своему оппоненту. Потерпевший скончался на месте. Установлено, что оба участника происшествия были ранее неоднократно судимы.
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