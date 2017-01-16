В Уфе один сводный брат убил другого во время пьянки

Злата ЗУКОВИЧ

Потерпевший скончался на месте.

Фото: Кристина Дейнеко

14 января в одной из квартир на улице Мушникова обнаружили тело с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Подозревается 37-летний уфимец, на него возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, в ночь с 13 на 14 января два сводных брата 37 и 36 лет распивали алкголь. Завязалась ссора, в ходе которой 37-летний мужчина нанес травмы своему оппоненту. Потерпевший скончался на месте. Установлено, что оба участника происшествия были ранее неоднократно судимы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи готовят ходатайство в суд о содержании подозреваемого под стражей.